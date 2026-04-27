Таку думку висловив британський військовий експерт, колишній високопоставлений офіцер Королівського флоту Джон Форман у своєму авторському матеріалі для видання The Spectator.

Експерт наголосив, що такі лідери формуються в умовах надзвичайних викликів, що лише зміцнює їхню рішучість.

«Сила породжує впевненість. Нове покоління надзвичайно талановитих і відданих лідерів, таких як Буданов, не готове продавати себе чи свою країну росіянам за вказівкою Трампа, ані відмовлятися від свого бажання залишатися європейською країною», — зазначив Форман.

На думку британського аналітика, саме такі постаті визначатимуть майбутню архітектуру безпеки Європи та відіграватимуть ключову роль у протистоянні зовнішнім загрозам.

Він також підкреслив, що впевненість у власних силах і незалежність у прийнятті рішень є критично важливими для держав, які прагнуть зберегти суверенітет і демократичний курс.