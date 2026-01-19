Буданов з дружиною є прихожанами ПЦУ і намагаються не пропускати церковні служби — блогер

Реклама

Про це, коментуючи інтерв’ю з керівником військового капеланства ГУР, написав блогер та громадський діяч Євген Прокопишин.

"Прочитав цікаве інтерв’ю з Костянтином Холодовим (керівник військового капеланства ГУР МОУ). Спокійний, цікавий та змістовний текст — сподобалося. Там він розповідає про Кирила Буданова (раніше керівник ГУР, а зараз керівник ОП), який зі своєю дружиною Маріанною є прихожанами ПЦУ і намагаються не пропускати служби, коли мають можливість", — зазначив блогер.

За його словами, сам протоієрей Холодов є одною з ключових фігур сучасного військового капеланства — він є фактично батьком-засновником капеланської служби в ЗСУ (працював над законодавством).

"А починалося все ще з Майдану, коли і познайомився з Будановим, якого називає вправним та шляхетним офіцером спецназу. Каже, що як віруюча людина Буданов добре розуміє важливість капеланської служби під час війни. Є в інтерв’ю і спогади Холодова про 2014 рік та Майдан, про те, як гинуть побратими… Посилання на інтерв’ю залишу в коментарі, там є багато цікавого, зокрема нові фото Буданова (під час служби)", — написав Прокопишин.