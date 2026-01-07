Буданов заявив про "конкретні результати" переговорів у Парижі: перші деталі

© Associated Press

Переговори у Парижі шодо миру в Україні тривають. Вже є конкретні результати щодо миру та гарантій безпеки

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

“Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває”, - повідомив керівник ОП.

Буданов наголосив, що українські національні інтереси будуть захищені.