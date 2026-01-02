Буданов заявив, що очолить Офіс президента

Кирило Буданов. / © Getty Images

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити його Офіс.

Про це головний український військовий розвідник повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника ОП — як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави», — йдеться у заяві Буданова.

Очільник розвідки подякував президентові за довіру, а бойовим побратимам та команді ГУР за спільну роботу.

«Нам далі робити своє — бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України», — наголосив він.

Нова посада Буданова

2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував керівнику ГУР очолити Офіс президента. Він наголосив, що «потрібно більше зосередженості» як на питаннях безпеки і розвитку Сил оборони, так і на дипломатичному треку в перемовинах. Саме Буданов, заявив глава держави, «має спеціальний досвід на цих напрямах».

Пізніше радник президента Дмитро Литвин повідомив, що відбуваються всі формальні процедури з призначення очільника української розвідки керівником ОП.

