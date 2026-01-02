ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
560
Час на прочитання
1 хв

Буданов заявив, що очолить Офіс президента

Буданов наголосив, що для нього це призначення - честь і відповідальність.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кирило Буданов

Кирило Буданов. / © Getty Images

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити його Офіс.

Про це головний український військовий розвідник повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника ОП — як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави», — йдеться у заяві Буданова.

Очільник розвідки подякував президентові за довіру, а бойовим побратимам та команді ГУР за спільну роботу.

«Нам далі робити своє — бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України», — наголосив він.

Нова посада Буданова

2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував керівнику ГУР очолити Офіс президента. Він наголосив, що «потрібно більше зосередженості» як на питаннях безпеки і розвитку Сил оборони, так і на дипломатичному треку в перемовинах. Саме Буданов, заявив глава держави, «має спеціальний досвід на цих напрямах».

Пізніше радник президента Дмитро Литвин повідомив, що відбуваються всі формальні процедури з призначення очільника української розвідки керівником ОП.

Дата публікації
Кількість переглядів
560
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie