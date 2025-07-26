Буданов зберіг репутацію держави, повернувши Чернишова в Україну, – політолог

© УНІАН

Реклама

“ГУР виконало завдання, провал якого міг мати дійсно катастрофічні наслідки для України. Високопосадовець, одна з перших осіб країни, який відповідає за національну єдність та повернення українців додому, переховується за кордоном. Це могло стати нищівним ударом по іміджу України у світі», – написав політолог на своїй сторінці у Facebook.

Також він звернув увагу на те, що начальник ГУР вкотре виконало надскладне завдання, яке не міг вирішити ніхто, та довело свою ефективність, врятувавши репутацію України на світовому рівні.

Нагадаємо, що 13 червня НАБУ та САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю високопосадовців держави. Орієнтовні збитки заподіяні державі оцінили у понад 1 млрд грн. Антикорупційні органи повідомили про підозру п’яти фігурантам, серед яких – двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим. Сам він на той момент перебував у відрядженні за кордоном.

Реклама

19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня, а 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов має повернутися у країну після завершення закордонного відрядження. 23 червня віце-прем’єр та міністр національної єдності повідомив, що повернувся в Україну і написав у Facebook, що прийшов у НАБУ.