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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
41
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Буданов зізнався, що його тішить під час війни та хто надихає

Очільник Офісу президента стримано прокоментував про головні радості у його житті зараз.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Кирило Буданов

Кирило Буданов / © Офіс президента України

Керівник Офісу президента України та колишній очільник ГУР Кирило Буданов зазначає, що головні радості в його житті пов’язані з поверненням українських полонених та часом, проведеним з родиною.

Про це він сказав в інтерв’ю «Новое время».

«Поки триває війна — не до задоволення. Але всі ми щиро радіємо поверненню наших полонених. Коли хлопці й дівчата вже вдома, ти розумієш, що завдяки наполегливій роботі ще сотні родин стали щасливішими.І, звісно ж, сім’я. У рідкісні моменти вільного часу щасливий проводити його з коханою дружиною. Вона у всьому мене підтримує й надихає», — сказав Буданов.

Нагадаємо, Буданов заінтригував українців заявою про свій таємний чорний список. З його слів, якщо людина вже потрапила до червоного блокнота, то її імʼя не стирається.

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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