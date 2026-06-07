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Буданов зізнався, що його тішить під час війни та хто надихає
Очільник Офісу президента стримано прокоментував про головні радості у його житті зараз.
Керівник Офісу президента України та колишній очільник ГУР Кирило Буданов зазначає, що головні радості в його житті пов’язані з поверненням українських полонених та часом, проведеним з родиною.
Про це він сказав в інтерв’ю «Новое время».
«Поки триває війна — не до задоволення. Але всі ми щиро радіємо поверненню наших полонених. Коли хлопці й дівчата вже вдома, ти розумієш, що завдяки наполегливій роботі ще сотні родин стали щасливішими.І, звісно ж, сім’я. У рідкісні моменти вільного часу щасливий проводити його з коханою дружиною. Вона у всьому мене підтримує й надихає», — сказав Буданов.
Нагадаємо, Буданов заінтригував українців заявою про свій таємний чорний список. З його слів, якщо людина вже потрапила до червоного блокнота, то її імʼя не стирається.