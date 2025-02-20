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Буданов зробив заяву про мирні переговори без участі України

Буданов зробив заяву про мирні переговори без участі України

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Фото: Офіс президента України

Начальник військової розвідки озвучив своє ставлення до переговорів про мир без участі України.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов відповів, чи можуть мирні переговори без участі Києва принести тривале і справедливе завершення війни.

Про це Буданов сказав у інтерв’ю виданню Defence 24.

Начальник військової розвідки озвучив своє ставлення до переговорів про мир без участі України.

"Остаточні та ефективні переговори між країнами, що ворогують, неможливі без участі всіх сторін конфлікту", – коротко відповів Буданов на запитання журналіста.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не визнає жодних домовленостей щодо себе, яких могли б досягти США та Росія на переговорах у Саудівській Аравії без участі Києва. Після завершення цієї зустрічі президент висловив розчарування її результатами.

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