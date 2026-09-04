Буданов зробив тривожний прогноз щодо припинення вогню

Кирило Буданов. / © Офіс президента України

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Мирні переговори можуть відновитися вже цього місяця. Втім, умови для припинення вогню навряд чи з’являться до весни.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з The New York Times.

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Очікується, що Росія знову спробує виснажити Україну масованими зимовими ударами, яка може стати вже четвертою від початку війни.

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«Я готовий до будь-якого кроку, який покладе край війні», якщо умови будуть прийнятними для України, — заявив він.

Водночас Буданов наголосив, що «переговори рано чи пізно до чогось призведуть», бо «не можна боротися все життя».

«Звичайно, ми не можемо довіряти один одному, бо ми воюємо. Це логічно та зрозуміло. Водночас обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Війна не може тривати вічно», — додав очільник ОП.

Буданов заявив, що радив президенту Володимиру Зеленському не погоджуватися на жодні компроміси щодо Донбасу, які дозволили б Росії встановити там контроль і підняти свій прапор. За його словами, відмова від українських територій фактично стала б для Кремля винагородою за те, чого окупанти не можуть досягти на полі бою.

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Нагадаємо, Кремль озвучив свою «непорушну» позицію щодо закінчення війни. Йдеться про виступ Путіна в МЗС у червні 2024-го, коли він озвучив умови, за яких Росія готова припинити бойові дії. Тоді він заявив, що РФ готова припинити вогонь лише після виведення українських військ із чотирьох областей та відмови Києва від вступу до НАТО.

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