Буданов зробив заяву про переговори з Росією в Абу-Дабі
Тристоронні переговори в Абу-Дабі за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки були конструктивними.
Про це заявив очільник Офісу президента та учасник делегації Кирило Буданов в коментарі “РБК.Україна”.
"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні в столиці ОАЕ завершився другий день мирних переговорів. Повідомила про це Діана Давітян - речниця секретаря РНБО Рестема Умєрова, який очолював делегацію України. Наразі офіційних коментарів від РФ немає.
Водночас раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що одним із результатів переговорів в Абу-Дабі є те, що сторони домовилися про обмін 314 полоненими. Це буде перший обмін за останні п’ять місяців.