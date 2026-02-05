ТСН у соціальних мережах

Політика
323
1 хв

Буданов зробив заяву про переговори з Росією в Абу-Дабі

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кирило Буданов.

Кирило Буданов. / © Getty Images

Тристоронні переговори в Абу-Дабі за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки були конструктивними.

Про це заявив очільник Офісу президента та учасник делегації Кирило Буданов в коментарі “РБК.Україна”.

"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в столиці ОАЕ завершився другий день мирних переговорів. Повідомила про це Діана Давітян - речниця секретаря РНБО Рестема Умєрова, який очолював делегацію України. Наразі офіційних коментарів від РФ немає.

Водночас раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що одним із результатів переговорів в Абу-Дабі є те, що сторони домовилися про обмін 314 полоненими. Це буде перший обмін за останні п’ять місяців.

323
