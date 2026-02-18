ТСН у соціальних мережах

Політика
1556
Буданов зробив заяву про «непрості» переговори з Росією в Женеві

Буданов наголосив, що українська команда готується до продовження діалогу.

Кирило Буданов.

Тристоронні переговори в Женеві за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки були непростими.

Про це заявив очільник Офісу президента та учасник делегації Кирило Буданов.

«Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження — вже найближчим часом. Вистоїмо», — коротко повідомив керівник ОП.

Українська делегація у Женеві. Фото: Кирило Буданов.

Переговори у Женеві

18 лютого завершилися двохденні переговори у Женеві. Керівник російської делегації Володимир Мединський заявив, що перемовини були «важкими, але діловими». З його слів, нова зустріч щодо України «відбудеться найближчим часом». Втім, деталей він не повідомив.

Своєю чергою, очільник української переговорної групи Рустем Умєров заінтригував заявою про результати переговорів. Він заявив, що «частину питань вдалося уточнити, по частині — триває додаткове узгодження». З його слів, просування є, але «поки що без деталей»

Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес. Зокрема, за військовим напрямком усі три сторони «були конструктивні». За його словами, військові, в принципі, майже про все домовились.

