Буданов зробив заяву про реформу мобілізації в Україні: єдине, що можна зробити

Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов висловився можливі зміни у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК).

«Єдине, що можна спробувати насправді реформувати, — це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, але саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу», — сказав очільник ОПУ Кирило Буданов, коментуючи питання мобілізації в Україні.

Він також наголосив, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату територій. За його словами, до вересня Україна може перебувати під тиском через наступ армії РФ та вимоги США.

«Ми точно не програємо. Але якщо ми зупинимось чи зменшимо темпи, то тут є ризики. Якщо зараз не буде зроблено технологічний прорив, то ефективність літальних апаратів буде падати в геометричній прогресії», — додав Буданов.

Раніше Буданов різко висловився про ухилянтів та мобілізацію. З його слів, у суспільстві виник парадокс: бажання перемоги та одночасне ухилення від мобілізації. Очільник ОП називає цю ситуацію «великою проблемою».

Напередодні народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив на необхідності посилювати мобілізаційні заходи у великих містах. За його словами, мобілізація повинна бути рівномірною між селами та обласними центрами.