Буданов зробив жорстке попередження Росії: що відомо

Кирило Буданов. / © Офіс президента України

Реклама

Україна надалі посилюватиме удари по території Росії, якщо Кремль не припинить війну.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю латвійському телебаченню, повідомляє LSM.

Реклама

Він наголосив, що не Україна розпочала війну, а зазнала відкритої та непровокованої агресії Росії ще 2014-го, яка перейшла у новий етап 2022-го. За його словами, країна буде протистояти агресії «стільки, скільки буде необхідно».

Реклама

«Україна продовжуватиме. У неї немає іншого варіанта, тому що ми боремося за своє — за своїх людей, за свою територію і за своє майбутнє», — зауважив очільник ОП.

За словами Буданова, Кремль може ухвалити рішення відступити або не відступати, має «певну можливість маневру в цьому плані». Втім, «ніхто не має права просто так брати й віддавати комусь свою землю».

«Якщо Росія не припинить бойові дії проти нас, зрозуміло, що вона на власній шкурі відчує це ще більше й сильніше. Наші удари ставатимуть дедалі глибшими та з більшою бойовою потужністю», — додав Кирило Буданов.

Удари по РФ

Експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошує, що оптимальний спосіб стримування агресії РФ є проведення концентрованих повітряних ударів по низці ключових цілей. Зокрема, одним напрямом може бути обмеження на 60% авіаруху через аеропорти Москви вже найближчими тижнями.

Реклама

Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що в РФ може початися енергетичний колапс у разі припинення постачання газу трубопроводами. Важливішими цілями для ударів є не лише безпосередньо газотранспортні об’єкти, а й заводи, на яких газ готують до подальшого транспортування.

Новини партнерів