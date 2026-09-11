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Буданов зробив жорстке попередження Росії: що відомо
Буданов наголошує, що Росія може ухвалити рішення про відступ, однак Україна не може просто віддати власну землю.
Україна надалі посилюватиме удари по території Росії, якщо Кремль не припинить війну.
Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю латвійському телебаченню, повідомляє LSM.
Він наголосив, що не Україна розпочала війну, а зазнала відкритої та непровокованої агресії Росії ще 2014-го, яка перейшла у новий етап 2022-го. За його словами, країна буде протистояти агресії «стільки, скільки буде необхідно».
«Україна продовжуватиме. У неї немає іншого варіанта, тому що ми боремося за своє — за своїх людей, за свою територію і за своє майбутнє», — зауважив очільник ОП.
За словами Буданова, Кремль може ухвалити рішення відступити або не відступати, має «певну можливість маневру в цьому плані». Втім, «ніхто не має права просто так брати й віддавати комусь свою землю».
«Якщо Росія не припинить бойові дії проти нас, зрозуміло, що вона на власній шкурі відчує це ще більше й сильніше. Наші удари ставатимуть дедалі глибшими та з більшою бойовою потужністю», — додав Кирило Буданов.
Удари по РФ
Експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошує, що оптимальний спосіб стримування агресії РФ є проведення концентрованих повітряних ударів по низці ключових цілей. Зокрема, одним напрямом може бути обмеження на 60% авіаруху через аеропорти Москви вже найближчими тижнями.
Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що в РФ може початися енергетичний колапс у разі припинення постачання газу трубопроводами. Важливішими цілями для ударів є не лише безпосередньо газотранспортні об’єкти, а й заводи, на яких газ готують до подальшого транспортування.