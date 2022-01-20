"Буде багато крові і біженців": очільник Міноборони попередив Європу про "катастрофу" у разі нападу РФ

"Буде багато крові і біженців": очільник Міноборони попередив Європу про "катастрофу" у разі нападу РФ

У разі нападу РФ на Україну втрати будуть катастрофічними, каже Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що "у Кремлі ще не ухвалили рішення" щодо можливого нового масштабного військового наступу на Україну.

Про це Олексій Резніков заявив в коментарі ВВС.

За словами Резнікова, РФ розпочала кампанію з дестабілізації в Україні, що є складовою гібридної війни. Він наголосив, що на гібридні загрози від Росії має бути гібридна відповідь від України та її партнерів. Серед таких відповідей, за словами Олексія Резникова, можуть бути економічні санкції, але "це треба зробити до вторгнення, а не після, аби зупинити і стримувати РФ.

Серед цих санкцій він назвав замороження "величезних статків російських олігархів, що належать до найближчого оточення президента Росії".

Читайте також: "Без паніки": президент Зеленський записав термінове звернення до українців

"Головна мета Кремля - це влаштувати хаос в українських містах та спробувати змінити політичну владу в нашій країні", - каже очільник Міноборони.

Український міністр оборони також порадив дипломатам провідних країн світу донести до російського керівництва ціну вторгнення до України. За його словами, у разі нападу РФ на Україну втрати будуть катастрофічними.

"Я б сказав, що основний меседж такий - давайте покажемо Кремлю, що ви серйозно розумієте всі загрози і можете зробити цей напад дуже дорогим для них. Можна розпочати з санкцій просто зараз - до, а не після", - сказав Резніков.

На уточнювальне запитання, чи не сприйме це Україна як зраду, якщо цього не буде, міністр оборони заявив, що "буде дуже пізно, тому що буде багато крові, будуть біженці, це буде катастрофа для Європи".

"Адже ця війна не лише на Сході України. Вона прямує на схід Європи. Я кажу це абсолютно серйозно", - підсумував він.

Говорячи про те, до яких компромісів готова Україна, Резніков категорично заперечив можливість відмови від членства у НАТО.

"Якщо ви почитаєте нашу конституцію, ви побачите, що у нас є про це стаття. Як юрист нагадаю, що це основний закон країни. І в Конституції України прописано, що членство в НАТО є нашою метою. І ми цього прагнемо", - висловився він.

До слова, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков запевняє, що Москва, мовляв, не збирається нападати на Україну і ризику повномасштабної війни в Європі немає.

Нагадаємо, що Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. На брифінгу з Кулебою Блінкен закликав політичних лідерів України відкласти суперечки заради національних інтересів.

До того ж Байден зустрівся з сенаторами США, які повернулися з Києва: вони обговорили ескалацію навколо України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.