"Буде багато допомоги": Трамп зробив низку заяв на відкритій зустрічі з Зеленським

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 18 серпня, у Білому домі стартували переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню та підписання мирної угоди. Під час зустрічі з журналістами лідер США зробив чимало заяв щодо гарантій безпеки, військової допомоги і не тільки.

Про це повідомляє ТСН.

Переговори з журналістами та президентами країн розпочалися у Овальному кабінеті о 20:15 за київським часом. Дональд Трамп похвалив Зеленського за «майже костюм», а український президент подякував Меланії Трамп та передав їй лист від першої леді України Олени Зеленської.

Реклама

Можливість тристоронньої зустрічі

Американський президент також заявив, що нинішні переговори можуть стати кроком до ширшого формату:

«Якщо сьогодні все пройде добре, буде тристороння зустріч за участю Путіна», — зазначив Трамп.

Водночас він наголосив, що не впевнений у можливості укладання домовленостей вже сьогодні. Але ця зустріч із Зеленським та європейськими лідерами — не остання. США хочуть тривалого миру, а не перемир’я на 2–3 роки.

Гарантії безпеки для України

Коментуючи майбутні гарантії безпеки, Трамп зазначив:

Реклама

«Чи включатимуть вони відправлення американських солдатів? Це питання я зможу прокоментувати пізніше. У будь-якому разі гарантії безпеки — це насамперед відповідальність Європи».

Окремо президент США додав:

«Ми не підтримуємо вступ України до НАТО. Але ми надамо їй чіткі гарантії безпеки».

Фінансова та військова допомога

На питання журналістів про фінансування України Трамп відповів різко:

Реклама

«Це Байден — поганий і корумпований президент — давав гроші. А я — продаю. За американську зброю для України платить НАТО».

Також він додав, що «любить українців»:

«Я люблю українців, але я люблю усіх людей. Я люблю росіян. Я люблю їх усіх. Я просто хочу зупинити війну», — Трамп.

Контакти з Путіним

Після завершення переговорів із Зеленським та європейськими партнерами Трамп анонсував телефонну розмову з президентом РФ:

Реклама

«Він чекає на мій дзвінок», — сказав американський лідер.

Позиція України

Зі свого боку Володимир Зеленський підкреслив готовність України до виборів після встановлення миру:

«Ми готові провести вибори. Але нам потрібна безпека і мирний договір», — заявив президент України.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні стартували переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Відкрита частина зустрічі вже завершилася, наразі тривають закриті переговори. Після 22-ї години до дискусії мають приєднатися європейські лідери.