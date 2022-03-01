"Буде битися, щоб перемогло життя": Зеленський заявив, що РФ хоче повторити у Києві харківський сценарій

"Буде битися, щоб перемогло життя": Зеленський заявив, що РФ хоче повторити у Києві харківський сценарій

За словами Зеленського, війська РФ йдуть до Києва, як і на Харків.

Нині для України пріоритетом є оборона Києва від російських загарбників, які напали на напали на нашу державу 24 лютого і продовжують свою агресію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

"Харків та Київ для Росії зараз більш важливі мішені. Терор, який направлено на те, щоб зламати нас, наш спротив. Вони йдуть до нашої столиці, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні - ключовий пріоритет для держави. В усіх містах Україна повинна зробити все можливе, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада", - сказав Зеленський.

За його словами, в усіх містах Україна повинна зробити все можливе, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада.

"Але Київ - це особливо. Захистимо Київ - захистимо державу. Київ - це серце України і воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя", - наголосив Зеленський.