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"Буде битися, щоб перемогло життя": Зеленський заявив, що РФ хоче повторити у Києві харківський сценарій

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"Буде битися, щоб перемогло життя": Зеленський заявив, що РФ хоче повторити у Києві харківський сценарій

Associated Press

За словами Зеленського, війська РФ йдуть до Києва, як і на Харків.

Нині для України пріоритетом є оборона Києва від російських загарбників, які напали на напали на нашу державу 24 лютого і продовжують свою агресію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

"Харків та Київ для Росії зараз більш важливі мішені. Терор, який направлено на те, щоб зламати нас, наш спротив. Вони йдуть до нашої столиці, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні - ключовий пріоритет для держави. В усіх містах Україна повинна зробити все можливе, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада", - сказав Зеленський.

За його словами, в усіх містах Україна повинна зробити все можливе, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада.

"Але Київ - це особливо. Захистимо Київ - захистимо державу. Київ - це серце України і воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя", - наголосив Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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