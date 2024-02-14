Буде битва за українців в ЄС, яких Київ хоче повернути додому – посол

На думку постійного представника України при Євросоюзі Всеволода Ченцова, 2025 року між державами-членами ЄС та Києвом розгорнеться боротьба за українських біженців, адже у березні 2025 року повинен завершитись термін дії тимчасового захисту для громадян України у ЄС.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, зараз ЄС розглядає різні варіанти того, який механізм діятиме після того, як спливе цей термін.

"Розглядаються різні варіанти, і 100% Європейський Союз не дозволить собі різких рухів – створити якийсь юридичний вакуум. Звісно, коли сьогодні в тебе є легальний статус, а завтра документ завершився, виникають питання у поліції, що така людина робить на території Європейської Союзу", – сказав Ченцов.

На його думку, це можуть бути якісь тимчасові варіанти. Але для людей, які зможуть повернутися до України, мають бути створені спеціальні умови.

За оцінкою Ченцова, зараз на території ЄС перебуває 4-6 млн українців, які виїхали після лютого 2022 року.

За словами посла, Україна обговорює з ЄС спеціальну програму з допомоги повернення українців додому. При цьому посол визнав, що існує небезпека, коли деякі країни не захочуть допомогти українцям повертатися додому.

"І це, знову ж таки, про конкуренцію. Ми маємо бути як держава конкурентоздатними і створити відповідні умови для наших людей. Саме так. Я припускаю, що 2025 рік – це буде битва за наших людей тут, у Брюсселі. І не тільки у Брюсселі. Ми будемо битися", – резюмував Всеволод Ченцов.

Нагадаємо, ще одна країна подовжить тимчасовий захист для українських біженців.

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