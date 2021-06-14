"Буде чесна компенсація": у МЗС назвали дві умови України для запуску "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" — це насамперед загроза безпеці Україні, наголосив Кулеба.

Україна проти запуску газопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід нашої держави, оскільки цей проєкт є загрозою для країни. Умовами для його запуску може бути деокупація українських територій і енергобезпека держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Північний потік 2 — це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці. Ми проти ПП-2. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз. Таку позицію я висловив на переговорах минулого тижня у Берліні", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше компанія Nord Stream заявила, що газопровід побудований на 95%. Зазначається, що станом на 31 березня побудовано 2339 км труб із 2460 км. Залишилося укласти близько 121 км. Таким чином до закінчення проєкту залишилося добудувати ще 5% від загальної протяжності газопроводу.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "Північний потік-2" - "це виклик не лише Україні, а й для Польщі, для багатьох країн, які розуміються, що таке РФ". За його словами, наразі українські дипломатичні співробітники роблять все необхідне, щоб припинити цей проєкт, але це складні процеси, адже, з його слів, є "потужні гравці на території Європи, які зацікавлені в співпраці з РФ". Секретар РНБО заявив, що це Німеччина і Франція.

Своєю чергою, 4 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що укладання першої нитки російського проєкту "Північного потоку-2" завершене. Другу нитку продовжують укладати.

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