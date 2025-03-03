Буде дипломатія заради миру — Зеленський підсумував події останніх днів

Президент України Володимир Зеленський озвучив підсумок останніх днів.

Про це у щоденному зверненні до українського народу заявив український президент Володимир Зеленський.

"Як підсумок цих днів – чітка підтримка Європи. Більше єдності, ще більше готовності співпрацювати.Усі єдині в головному: щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи – усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина", — зауважив глава держави.

"Сьогодні ми скоординували наші позиції. Буде багато зустрічей. Багато спільної роботи найближчими днями, найближчими тижнями буде. Буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб ми всі були разом – Україна, вся Європа й обов’язково, обов’язково Америка", — додав він.

"Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності. Бо це вдячність за збереження нашої незалежності: наша стійкість в Україні базується на тому, що роблять заради нас – і заради власної безпеки – наші партнери", — резюмував український лідер.

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Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що припинення військової підтримки від США стане допомогою Путіну. За його словами, військова допомога від Сполучених Штатів зараз продовжує надходити у вигляді зброї.

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