"Буде досить важка та послідовна робота": член делегації РФ про продовження переговорів з Україною

"Буде досить важка та послідовна робота": член делегації РФ про продовження переговорів з Україною

Представник РФ сподівається, що певний прогрес переросте в підписання документів.

Переговори РФ з Україною йдуть складно і поки що не дають вагомого результату, але є сподівання, що певний прогрес переросте в підписання документів

Про це заявив член делегації Росії на переговорах з Україною Леонід Слуцький, передають "РИА Новости" у Telegram.

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"Ми хотіли, щоб сьогодні вже були досягнуті конкретні домовленості хоча б щодо обговорюваних питань, повезти до Москви конкретний результат за найважливішими напрямками наших консультацій. Але ми бачимо, що це виявляється складно. Тому переговори дійсно будуть швидко продовжені. Не будемо тішити себе ілюзіями, що в наступному кроці, через крок, буде досягнуто фінішний результат. Буде досить важка та послідовна робота", - заявив він.

За його словами, росія не сподівається, що Україна одразу займе якусь позицію, близьку до їхньої. Він підкреслив, що консультації будуть, безперечно, непрості.

Нагадаємо, 28 лютого відбулась перша зустріч між українською та російською делегаціями.

