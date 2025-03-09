"Буде гірше, ніж Афганістан": сенатор Грем про наслідки зупинення допомоги США для України

Ліндсі Грем вважає, що до припинення вогню Штати мають дати Україні розвідувальні дані та зброю, щоб захистити себе.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем каже, що стурбований рішенням адміністрації Трампа призупинити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News Sunday, передає CNN.

"Поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну (від допомоги - Ред.), буде гірше, ніж Афганістан. Я не думаю, що у президента Трампа є бажання це робити. Але до тих пір, поки у нас не буде припинення вогню, я б дав Україні те, що їм потрібно, а також розвідувальні дані та зброю, щоб захистити себе", – говорить американський політик.

Грем сказав, що він розмовляв із радником з національної безпеки Майком Волтцем кілька днів тому, і що мета США — "почесно та справедливо покласти край війні". Сенатор звинуватив президента Володимира Зеленського, що той нібито "провалив це" на своїй нещодавній напруженій зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Дональдом Трампом.

Що стосується майбутніх переговорів між США та Україною у Саудівській Аравії, то на думку Грема, американські переговорники цього тижня дізнаються, "як виглядає гарна угода" для київських офіційних осіб.

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