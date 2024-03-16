"Буде некерований бунт, Путіна не знайдуть": Подоляк про зміну влади в РФ

В Росії не існує інфраструктурної опозиції. Є дисидентський рух, люди, які постійно займають ту чи іншу антивоєнну, антипутінську опозицію. Але саме опозиції, яка готова розбудувати щось, що буде мати достатньо альтернативний вигляд до існуючої сьогодні силової путінської вертикалі в самій Росії, там немає.

Таку думку в інтерв'ю "24 Каналу" висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"У Росії не буде класичної революції ціннісного плану, де поступово будуть виготовляти тези, напрацьовувати мережі, агітаторів і так далі. У Росії буде класичний російський бунт. Тобто люди зі зброєю, оці всі "герої СВО" повернуться для того, щоб вчинити перерозподіл на фоні різкого ослаблення державних інституцій. Наводжу усім досить простий приклад. Але він абсолютно чітко зафіксував, що буде відбуватись у Росії. Це пригожинський похід на Москву. Два дні всі в істериці були, Путін зник, інші в рот води набрали і так далі. Так само буде відбуватись і зараз", - розповів він.

За словами Подоляка, в Росії буде некерований бунт. У різних регіонах РФ будуть з'являтися групи людей зі зброєю, які навчились вбивати на території України, але зрозуміли, що війну програли.

"І чим вони підуть займатись? У момент ослаблення держави як такої, у цей період вони захочуть, скориставшись своєю силою, через насилля вчинити перерозподіл регіонального впливу, регіональних статків, всього, що є в регіонах. І так само це буде відбуватись в Москві, Пітері і будь-де. Путін зникне. Я вам точно говорю, що його ми точно не знайдемо у момент, коли почнуться ці проблеми в Росії. Але це не революція. Це неможливо розбудити", - резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, експерт вказав на цікавий момент щодо рейду добровольців в Росії.

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