"Буде нова геополітична структура" - Зеленський прокоментував можливе обрання Трампа президентом США

Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах Америки відбудуться зміни, лінія (підтримки України - ред.) залишиться такою ж.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

Саме так глава держави відповів на запитання про можливість обрання Дональда Трампа президентом США.

"У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Це народ США вирішує, але якщо вони мають намір скоротити допомогу Україні, то буде нова геополітична структура. Путін зламається через нашу оборону, вона піде вперед і не зупиниться так просто», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп на зустрічі з виборцями, намагаючись описати роботу протиракетного щита в Ізраїлі, використав активну жестикуляцію та кумедне звуконаслідування.

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