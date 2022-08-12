"Буде переворот": Піонтковський розповів про "неминучі процеси в бункері" та суспільстві РФ

Режим президента Росії Володимира Путіна може "посипатися" внаслідок перевороту. У разі подальших успіхів ЗСУ на фронті, цей процес неминучий.

А ті, хто прийде до влади в Росії після Путіна, повинні будуть призначити когось винним.

Про це розповів російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський, пише "24 канал".

Він звернув увагу на те, що вибухи на аеродромі "Саки" в Криму – не лише чудовий військовий експеримент, але й має психологічний ефект. На думку Піонтковського, систему кремлівської брехні та пропаганди може зламати деокупація Херсона.

"Буде переворот. Прийдуть до влади не якісь там ліберали, демократи, а такі ж мерзотники, як і сам Путін", – прогнозує публіцист.

Він продовжив, що наступникам російського диктатора, треба буде назвати винного, як уже не раз було в історії СРСР.

"Ці процеси будуть неминучими в бункері і в російському суспільстві", – переконаний Піонтковський, додавши, що до такого висновку дійшов, спостерігаючи за реакцією різних пропагандистських і силових фрагментів у РФ.

Опозиціонер також розповів, що тим, хто прийде до влади в Росії, доведеться прийняти нову реальність і саме тому вони погодяться з формулою Заходу та України.

"Яка офіційна формула зараз запропонована росіянам? Переговори після відведення російських військ на лінію 23 лютого", – нагадав Піонтковський.

Він продовжив, що далі за цією формулою стартують мирні переговори про повне відновлення територіальної цілісності України. Саме таким двофазним є шлях досягнення миру.

Нагадаємо, за оцінками західних експертів, Путін досі вірить у свою перемогу, сподівається на ослаблення західної підтримки України та вважає, що Росія добре впорається із санкціями.

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