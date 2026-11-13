"Буде Санта-Барбара": генерал Дука зробив гучну заяву про НАБУ

Сергій Дука / © UA.NEWS

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За генерала Служби безпеки України Сергія Дуку внесли заставу — 13 листопада його випустили з СІЗО.

Після цього він зробив гучну заяву.



«Ми скоро побачимо, я так думаю, Карфаген три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім буде Санта-Барбара. Я розповім, що зараз роблять співробітники НАБУ. Вони зараз швидко шукають якихось таємних агентів…шукають у себе в матеріалах негласних слідчих дій якісь розмови, де я проходжу третьою чи четвертою стороною, чи про мене десь згадується. Також намагатимуться показати це як скоєння мною злочину. Але в суді побачимо, зможуть вони довести свою позицію», — сказав він.

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Окремо адвокат Юрій Сухов прокоментував обставини проведення слідчих дій. Він заявив, що сторона обвинувачення не довела причетності Дуки до знищення мобільних телефонів під час обшуку. Також Сухов заперечив твердження про те, що генерал чинив збройний опір правоохоронцям.

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У чому підозрюють Дуку — суть справи

НАБУ і САП підозрюють Дуку у створенні злочинної організації або керівництві нею з використанням службового становища. Сам генерал-майор СБУ заперечує висунуті проти нього звинувачення.

6 листопада прокурор САП Микола Карась заявив, що під час обшуку Дука та його озброєна охорона чинили опір детективам, а сам генерал дві години знищував докази, зокрема телефони, сокирою. Згодом НАБУ оприлюднило фото знищених телефонів. За заявою бюро відкрили кримінальне провадження щодо опору детективам, його розслідує ДБР.

Пізно ввечері, 6 листопада, ВАКС обрав Дуці запобіжний захід — утримання під вартою або застава у 65 млн грн.

Напередодні стало відомо, що за Дуку внесли повну суму застави, визначену судом. Адвокат генерала Юрій Сухов повідомив, що до збору коштів добровільно долучилися співробітники СБУ, зокрема військовослужбовці, які виконують завдання на фронті.

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