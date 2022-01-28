Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Буде ще більше": Пентагон пообіцяв, що США збільшать військову допомогу Україні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Буде ще більше": Пентагон пообіцяв, що США збільшать військову допомогу Україні

pixabay.com

На території України вже розміщено близько 200 бійців національної гвардії США.

США збільшуватимуть військову допомогу Україні через російську агресію, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, пише "Інтерфакс".

"Ми тільки на початку постачання абсолютно нового пакету коштів для надання допомоги (Україне — ред,). Було три постачання. Надалі буде ще більше", — сказав він.

"Ми продовжуємо спостерігати, зокрема в останні 24 години, зростальну чисельність надійних бойових сил, що розгортаються росіянами у західній частині своєї країни та в Білорусі". Представник Пентагону нагадав, що він згадував нещодавно про військово-морську силу Росії в Середземномор'ї, в Атлантиці і, ймовірно, у Чорному морі.

"Ця активність викликає у нас занепокоєння щодо намірів Росії, які, як і раніше, незрозумілі", — додав Кірбі.

Кірбі повідомив, що нещодавно Україну відвідала група американських експертів з оцінки протиповітряної та протиракетної оборони, яка вивчала потреби українських збройних сил у такому озброєнні.

"Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними у справі публічної реклами тих можливостей, які ми надаємо Україні з огляду на розмір, масштаб та сили, які спрямовані проти неї з іншого боку кордону", — сказав він.

Декілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до військових підрозділів, приведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні. Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня бойової готовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

Американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, яка не є членом альянсу, сказав Кірбі.

Але на території України вже розміщено близько 200 бійців національної гвардії, які перебувають у західній Україні, далеко від східного кордону. У їхнє завдання входить навчання та консультування українських військових.

"Я не збираюся розмірковувати про те, що ми чи не робитимемо, якщо відбудеться вторгнення" — заявив представник міноборони.

Нагадаємо:

22 січня, в Україну прибула перша партія американської летальної зброї, у тому числі близько 90,7 тисячі кг летальної зброї та боєприпасів, а 23 січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів – це понад 80 тонн зброї для української армії.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков запевнив, що військова допомога Україні від країн-партнерів не припинятиметься.

Читайте також:

Напередодні в "Борисполі" приземлимся літак із черговою партією безпекової допомоги від США

Напередодні в "Борисполі" приземлимся літак із черговою партією безпекової допомоги від США

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація