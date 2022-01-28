"Буде ще більше": Пентагон пообіцяв, що США збільшать військову допомогу Україні

"Буде ще більше": Пентагон пообіцяв, що США збільшать військову допомогу Україні

На території України вже розміщено близько 200 бійців національної гвардії США.

США збільшуватимуть військову допомогу Україні через російську агресію, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, пише "Інтерфакс".

"Ми тільки на початку постачання абсолютно нового пакету коштів для надання допомоги (Україне — ред,). Було три постачання. Надалі буде ще більше", — сказав він.

"Ми продовжуємо спостерігати, зокрема в останні 24 години, зростальну чисельність надійних бойових сил, що розгортаються росіянами у західній частині своєї країни та в Білорусі". Представник Пентагону нагадав, що він згадував нещодавно про військово-морську силу Росії в Середземномор'ї, в Атлантиці і, ймовірно, у Чорному морі.

"Ця активність викликає у нас занепокоєння щодо намірів Росії, які, як і раніше, незрозумілі", — додав Кірбі.

Кірбі повідомив, що нещодавно Україну відвідала група американських експертів з оцінки протиповітряної та протиракетної оборони, яка вивчала потреби українських збройних сил у такому озброєнні.

"Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними у справі публічної реклами тих можливостей, які ми надаємо Україні з огляду на розмір, масштаб та сили, які спрямовані проти неї з іншого боку кордону", — сказав він.

Декілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до військових підрозділів, приведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні. Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня бойової готовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

Американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, яка не є членом альянсу, сказав Кірбі.

Але на території України вже розміщено близько 200 бійців національної гвардії, які перебувають у західній Україні, далеко від східного кордону. У їхнє завдання входить навчання та консультування українських військових.

"Я не збираюся розмірковувати про те, що ми чи не робитимемо, якщо відбудеться вторгнення" — заявив представник міноборони.

Нагадаємо:

22 січня, в Україну прибула перша партія американської летальної зброї, у тому числі близько 90,7 тисячі кг летальної зброї та боєприпасів, а 23 січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів – це понад 80 тонн зброї для української армії.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков запевнив, що військова допомога Україні від країн-партнерів не припинятиметься.

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