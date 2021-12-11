"Буде сильна відповідь": Блінкен і очільниця МЗС Німеччини Бербок обговорили російську агресію

Країни підтримують суверенітет України.
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і очільниця німецького МЗС Анналенна Бербок домовилися про жорсткі дії у разі ескалації РФ на сході України.
Про це у своєму Twitter повідомив керівник прессслужби Держдепартаменту Нед Прайс.
"Держсекретар і глава МЗС ФРН обговорили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, яка зіткнулася з агресивними діями Росії. Вони погодилися, що буде потрібна сильна відповідь у разі ескалації з боку Москви", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що політики поговорили про "російську агресію" у Ліверпулі перед самітом G7. Крім того, вони обговорили, зокрема COVID-пандемію, зміна клімату, боротьба за права людини у світі.
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