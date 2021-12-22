Буде три раунди: у Кремлі анонсували початок переговорів РФ із США щодо вимог Москви

Буде три раунди: у Кремлі анонсували початок переговорів РФ із США щодо вимог Москви

Москва винесе питання щодо своїх вимог до США і НАТО на майданчик ОБСЄ.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва проведе із США три раунди переговорів щодо так званих "гарантій безпеки", перший з яких може відбутися вже на початку 2022 року.

Про це він заявив на одному із російських телеканалів, пишуть росЗМІ.

За його словами, начебто між Вашингтоном та Москвою є згода залучити три треки переговорів. Також Лавров каже, що РФ має намір винести питання щодо "гарантій безпеки" на ОБСЄ. А січні Москва розраховує провести зустріч із цього ж питання з НАТО.

Крім того, він назвав реакцію США на вимоги РФ "діловою".

"Щодо реальної реакції, не риторичної, а реальної реакції, я б сказав, вона ділова, з боку наших американських колег. Відбулася серія розмов на рівні зовнішньополітичних помічників президентів Росії та США. За підсумками чергового контакту фактично узгоджено організаційні модальності подальшої роботи. Визначено, що на початку наступного року першим раундом має бути двосторонній контакт між нашими та американськими переговорниками", — заявив Лавров.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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