"Буде ухвалено дуже потужний спільний стейтмент": Єрмак про участь Зеленського у саміті "Великої сімки"

"Буде ухвалено дуже потужний спільний стейтмент": Єрмак про участь Зеленського у саміті "Великої сімки"

У неділю, 8 травня, відбувається саміт країн "Великої сімки". У ньому візьме участь онлайн і президент України Володимир Зеленський. А за підсумками засідання мають анонсувати конкретні кроки щодо допомоги Києву.

"Сьогодні, в День пам'яті та примирення, країни "Великої сімки" вже вкотре продемонстрували повну й беззаперечну солідарність з Україною в нашій боротьбі за волю й незалежність. На сьогоднішній саміт "Сімки" запрошено президента Володимира Зеленського. Можу проанонсувати, що за результатами зустрічі буде ухвалено дуже потужний спільний стейтмент, який міститиме не лише загальні фрази щодо підтримки права України на самозахист, але й анонс цілком конкретних дій", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Деталей Єрмак поки не оприлюднив.

"Я поки що не можу розкривати деталей цієї заяви. Але хочу заявити, що весь цивілізований світ підтримує нашу незалежність, захист територіальної цілісності, економічну та енергетичну безпеку. Україна буде швидко відновлюватися. А для країни, яка розв’язала цю жахливу, несправедливу і криваву війну, наслідки будуть дуже і дуже сумними", - зазначив керівник ОП.

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