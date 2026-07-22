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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5427
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“Буде важче, ніж він собі уявляє”: Залужний вперше прокоментував призначення Драпатого головкомом

Новому головнокомандувачу, на думку Залужного, буде важко.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Колишній головком Валерій Залужний відреагував на кадрові переставляння.

Про це йдеться у повідомленні Телеграм.

«Справа, якій ми присвячуємо усе життя, наповнена, перш за все, моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримають ганьбу. Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно. Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок», — зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем став Михайло Драпатий.

Президент заявив, що разом з Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою «визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України».

Напередодні Сирський зробив першу заяву після відставки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5427
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