«Будемо діяти абсолютно дзеркально»: Зеленський зробив заяву про припинення вогню 9 травня

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 травня Україна реагуватиме на дії РФ «абсолютно дзеркально». Коментуючи так зване «перемир’я», він зазначив, що «завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні».

Про це стало відомо з звернення глави держави 8 травня.

Він зазначив, що російська армія продовжує бойову активність на фронті. За словами президента, доба для України розпочалася з обстрілів, штурмових дій та застосування дронів.

«Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді, а завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні», — додав президент

Що відомо про перемир’я з РФ

Нагадаємо, Росія оголосила про так зване «перемир’я» до 9 травня, яке нібито мало діяти 8 та 9 травня. У відповідь Україна також запровадила режим тиші від 00:00 6 травня.

Втім, Росія зірвала оголошене Україною припинення вогню. Зокрема було зафіксовано 1820 порушень тиші.

Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що «жодної реакції» Москви на режим тиші, який оголосив Київ, не було.

За словами Зеленського, РФ не дотримується навіть власних заяв. Уже станом на ранок 8 травня на фронті зафіксували понад 140 російських обстрілів та щонайменше 10 штурмових дій. Найбільша активність окупантів була на Слов’янському напрямку. Крім того, російська армія застосувала понад 850 дронів різних типів, зокрема FPV, «Ланцети» та розвідувальні БпЛА на прифронтових територіях.

Зазначимо, що вже завтра 9 травня у Москві має відбутися парад до «Дня побєди», через який російські посадовці дедалі частіше вдаються до погроз на адресу України.

Зокрема, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва «нещадно відповість», якщо буде «зірване свято Дня побєди», додавши, що «пощади не буде».

