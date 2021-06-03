"Будемо рухатися більш структуровано": стало відомо, які теми завтра обговорюватиме РНБО

На РНБО 4 червня розглянуть, зокрема, можливість введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Рада національної безпеки і оборони України планує зібратися на чергове засідання вже цієї п’ятниці, 4 червня. Стало відомо, які питання можуть розглянути члени РНБО.

Їх перелічила очільниця підкомітету з держбезпеки і оборони парламентського комітету з питань національної безпеки, нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

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За її словами, буде обговорюватися низка питань. Зокрема, це можливість введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка, питання НАТО і, ймовірно, земельної реформи.

"Буде питання щодо санкцій проти режиму Лукашенка, ми саме це зараз обговорили. Також я знаю, що стоятиме питання НАТО. У нас є національний план дій. Дуже сподіваюся, що буде введено рішення РНБО указом президента, де будуть визначені і відповідальні, і дедлайни. Тобто ми будемо рухатися більш структуровано, алгоритм буде більш відомий і зрозумілий", - сказала Верещук.

Також нардепка, висловила сподівання на розгляд земельного питання. Вона пояснила важливість його обговорення тим, що від 1 липня стартує ринок землі і вкрай "важливо розуміти, що відбувається у цій сфері".

"І, звичайно, сподіваюся на розгляд безпекових питань щодо Криму та Донбасу", - додала Верещук.

Нагадаємо, 4 червня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України.

Як повідомлялося, 15 травня РНБО ухвалила нові санкції проти майже 700 осіб – "злодіїв у законі" та іноземних "кримінальних авторитетів".

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