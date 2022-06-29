"Будемо рухатися цим шляхом": у Зеленського заявили, що членство в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки для України

"Будемо рухатися цим шляхом": у Зеленського заявили, що членство в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки для України

Заступник керівника Офісу президента заявив, що Україна продовжує рухатися євроатлантичним шляхом.

Вступ до НАТО у нинішніх умовах залишається найкращою гарантією безпеки для України.

Про це у коментарі спеціальному кореспонденту ТСН.ua у Мадриді сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Давайте почнемо з того, що я вам не зможу прокоментувати ті документи, які передавалися під час Стамбульського раунду, тому що я не був в делегації, не залучався до документів і не зможу прокоментувати ті положення. Що стосується запитання чи задавали мені такі питання? Ні, не задавали. Україна сьогодні брала повноцінну участь у черговому саміті НАТО, як країна-партнерка. Президент України виступав перед усіма лідерами держав-членів НАТО на першій сесії, фактично відкривав цей саміт, оскільки виступав після генерального секретаря НАТО та прем’єр-міністра Санчеса. Він говорив зі всіма членами НАТО, в тому числі про євроатлантичний шлях України. Тому ще які потрібні більші гарантії впевненості, що ми рухаємося шляхом", - зазначив він.

Жовква додав, що президент активно працює над пошуком гарантій безпеки після перемоги.

"Членство в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки. Зокрема, для України. Зокрема, для тих двох країн, які сьогодні отримали позитивне рішення. Чи маємо ми сьогодні членство в НАТО? Ні, не маємо. Чи потрібно нам думати про гарантії безпеки для України після перемоги? Так, потрібно. Ви прекрасно знаєте, що президент проводить індивідуальні консультації, зокрема із державами-членами НАТО про гарантії безпеки для України після перемоги. Яким чином кожна країна, яка захоче надати ті гарантії, буде діяти, аби захистити не лише Україну, а й наш регіон. Тому ми й надалі будемо рухатися цим шляхом", - сказав він.

Нагадаємо, що НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні.