"Будемо трощити Росію разом": Єрмак прокоментував законопроєкт про ленд-ліз та пояснив, що він означає

"Будемо трощити Росію разом": Єрмак прокоментував законопроєкт про ленд-ліз та пояснив, що він означає

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поставлений на розглид Палатою представників США законопроєкт про ленд-ліз для України дозволяє значно прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та допомоги.

Ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією, зазначив голова ОП.

Про це Єрмак написав у Мережі 28 квітня.

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Він повідомив, що в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передавання або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Після ухвалення акту президент США Джо Байден повинен впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

"Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги зі США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій", – написав Єрмак.

"Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над росією. Це буде важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об’єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом. Будемо трощити росію разом", – резюмував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, 28 квітня Регламентний комітет Палати представників США поставав на розгляд законопроєкт про ленд-ліз для України. Коли його ухвалять, останнє слово буде за Байденом.

Спілкування Володимира Зеленського та Кирила Петкова зі ЗМІ

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