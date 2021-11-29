"Будемо вітатити будь-які ініціативи": в МЗС відреагували на пропозицію Ердогана

"Будемо вітатити будь-які ініціативи": в МЗС відреагували на пропозицію Ердогана

В МЗС назвали "червону ліною" - не має бути жодних домовленостей про Україну без України.

У Міністерстві закордонних справ вітатимуть "будь-які ініціативи задля завершення військового конфлікту на сході країни та повернення тимчасово непідконтрольних територій".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу для іноземних ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

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Очільник українського МЗС нагадав про нормандський формат. Також він додав, що Україна та Туреччина мають чудові політичні відносини. Зокрема, є високий рівень довіри між президентами Володимиром Зеленським та Реджепом Тайїпом Ердоганом.

“Україна залишається відданою роботі в Нормандському форматі, однак ми ніколи не відмовляємося від жодних пропозицій або ініціатив, запропонованих іншими партнерами і друзями. Ми будемо вітати будь-які зусилля, які можуть допомогти нам у закінченні цієї війни, поверненні територій Україні, котрі нині опинилися під російським контролем. Ми готові працювати з такими партнерами і координувати зусилля”, - зазначив він.

Глава МЗС підкреслив, що Україна наполягає на єдиному правилі, яка є "червоною лінією" - не має бути жодних домовленостей про Україну без України.

Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним. Як зазначив Ердоган, Туреччина прагне, щоб українсько-російська тема розвивалася у позитивному руслі.

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