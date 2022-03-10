"Будьте ви прокляті": Кучма відреагував на російську агресію

Експрезидент України таки зробив офіційну заяву.

Другий президент України Леонід Кучма лише на 15 день війни Росії проти України відреагував на агресію.

Про це написала його прессекретарка Дарка Оліфер.

Кучма у своєму зверненні зазначив, що він гордий бути українцем.

"Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність. Що вже цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми та Київ, Житомир та Миколаїв. Що вже цілу вічність за наказом Путіна вбивають українських дітей та породіль. Що вже цілу вічність триває звіряча облога Маріуполя. Що вже цілу вічність мешканці Ірпеня, Бучі, Ворзеля ховаються у підвалах від обстрілів російських нацистів. Що вже цілу вічність весь світ бачить надлюдську мужність наших воїнів, самовідданість наших волонтерів, стійкість та згуртованість мирних громадян", - йдеться у повідомленні Кучми.

У своєму зверненні Кучма заявляє, що він перебуває в Україні.

"Україна – не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу РФ скажу лише, що приєдуюсь до слів моїх співвітчизників які в один голос кажуть: будьте вы прокляты", - написав експрезидент.

Зазначимо, що 15 лютого, за кілька днів до визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" та початку повномасштабної війни, Кучма заявив, що, на його думку, Путін навряд чи наважиться піти на ескалацію та визнавати так звані "республіки" на Донбасі.

Також за даними "Української правди", 23 лютого після зустрічі в Офісі президента зять Кучми олігарх Віктор Пінчук поїхав з України. Де наразі перебуває Кучма офіційно невідомо.

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