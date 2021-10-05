"Буду працювати далі": Разумков планує після звільнення створити власну команду

"Буду працювати далі": Разумков планує після звільнення створити власну команду

Проголосувати за відставку спікера можуть вже цього тижня.

Спікер Дмитро Разумков заявив, що після відставки з посади голова парламенту планує створити власну команду.

Про це він сказав 5 жовтня, відповідаючи на запитання про плани на майбутнє, пише Новое время.

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"Працювати я буду так само. Сили є, час є, команда буде... Планую велику", - сказав він. Утім, Разумков не повідомив, з ким саме планує чи хоче співпрацювати.

За словами спікера, без його нинішніх обов'язків реалізовувати, можливо, буде легше.

"Я буду працювати далі. Посада - це механізм, інструмент. Так, без посади глави Верховної Ради це буде важче робити. А, може, і легше. Без посади може бути простіше буде працювати, оскільки ти себе почуваєш людиною, яка повертається в 2019 рік. До тих ефірів, тих відряджень і зустрічей. Посада в цьому плані заважає", - пояснив голова Ради.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Згодом Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня, аби обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді спікера. Уті, нардепи не погодилися.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосувати за його відсавку можуть вже 7 жовтня.

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