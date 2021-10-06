"Буду відстоювати своє право": Разумков піде до суду, якщо у нього заберуть мандат

"Буду відстоювати своє право": Разумков піде до суду, якщо у нього заберуть мандат

Спікера відсторонили від двох пленарних засідань.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив: якщо позбавлять мандату - піде до суду, а от через втрату посади спікера не позиватиметься.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 жовтня.

"Так, я буду відстоювати своє право. Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв… І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що,зокрема, голосували – і за мене, і за колег, які сьогодні працюють у стінах Верховної Ради України", - сказав він в ефірі одного з телеканалів.

Наразі спікера відсторонили від ведення пленарних засідань - до четверга, 7 жовтня. Підтримали рішення 240 нардепів. Тоді "Слуги народу" планують звільнити колишнього соратника остаточно.

Хоча за процедурою, протягом десяти днів Рахункова палата та голова Верховної Ради мають відзвітувати про свою роботу. Втім, у монобільшості не бачать перешкод, щоб прискорити процес відкликання спікера. Разумков, кажуть у президентській фракції, уже давно діє не як командний гравець.

Коли його усували від ведення засідань, заступалися за нього опоненти з числа опозиції. "Зараз чому це відбувається? Тільки тому, що Банкова, яка вже на 100% свого генпрокурора, свого ДБР має. Їй ще треба свій кишеньковий на 100% голова Верховної ради", - заявила з трибуни парламенту нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Новини України: Разумков позиватиметься до суду, якщо його позбавлять мандату

Натомість у "Слуги народу" своє бачення ситуації. "Коли, шановні опоненти, у вас буде більшість (спойлер: не буде), ви тоді зможете приймати власні рішення. Сьогодні волю парламенту формує партія "Слуга народу", це правда. Це - політична даність. Прийміть її", - сказав Микита Потураєв зі "Слуги народу".

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосувати за його відсавку можуть вже 7 жовтня.

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