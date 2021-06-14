"Буду з ним дуже прямолінійно говорити": Байден розповів, чому не відбудеться спільна пресконференція з Путіним

Путін і Байден зустрічаються вже за кілька днів у Женеві.

Президент США Джо Байден вирішив не проводити спільну пресконференцію з російським колегою Володимиром Путіним після їхнього саміту у Женеві 16 червня, бо не хоче, щоб замість результатів зустрічі, обговорювався публічний виступ лідерів двох держав.

Про це з посиланням на Джо Байдена пише The Hill.

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"Я завжди вважав, і я не хочу сказати, що преса не повинна знати, але це не змагання про те, хто може домогтися більшого успіху перед пресконференцією або спробувати поставити один одного в незручне становище. Йдеться про те, щоб я дуже чітко дав зрозуміти, якими є умови для поліпшення відносин з Росією", - пояснив американський лідер.

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На думку Байдена, найкращим способом вирішення ситуації, яка склалася навколо відносин США з Росією, є саме зустріч між ним та Путіним.

"Я знаю, що ви не сумніваєтесь, що я буду з ним дуже прямолінійно говорити про наші занепокоєння, і я чітко висловлю свою думку про те, як склалася ця зустріч, і він з своєї точки зору ясно пояснить, як це вийшло. Я не хочу, щоб мене відволікали, чи вони потиснули один одному руки, хто найбільше розмовляв і все інше ", - сказав президент США.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

Як відомо, перемовини Байдена із Путіним відбудуться у знаменитій віллі La Grange, збудованій в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.

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