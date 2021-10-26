Будуть асиметричні кроки: у МЗС пригрозили РФ на випадок перекриття постачання газу

Кулеба розповів про дії України, якщо РФ припинить постачання газу.
У разі припинення Росією постачання газу Україна застосує заходи у відповідь на дії держави-агресорки.
Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.
"Росія поки що не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв у Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь", - зауважив голова українського МЗС.
Нагадаємо, гендиректор "Оператора ГТС" Сергій Макогон в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, що загрожує газотранспортній системі України після запуску "Північного потоку-2".
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