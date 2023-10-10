"Будуть хороші новини": Зеленський у Румунії зробив заяву про зброю

Глава держави подякував Румунії за військову допомогу для України.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Румунії 10 жовтня анонсував хороші новини щодо артилерії та ППО.

Про це глава держави сказав на спільному з румунським президентом Клаусом Йоханнісом брифінгу.

Зеленський повідомив, про що розмовляв із Йоханнісом.

"Я поінформував про ситуацію на полі бою, наші оборонні потреби. Я вдячний за всі надані Румунією пакети підтримки і за те, що ми обговорили сьогодні. Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це", – сказав президент України.

"Впевнений, всі в Румунії знають, яку загрозу життю несе російський терор, ракети та ударні дрони", – додав він.

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До слова, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна зможе розпочати виробництво власних систем ППО. Задля цього до країни приїдуть відповідні спеціалісти.

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