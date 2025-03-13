"Будуть компроміси": Клімкін про контроль над припиненням вогню, гарантії безпеки й тиск США на Україну

Припинення вогню поки що понятійне, адже моніторити його фізично дуже складно.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що кожна сторона повинна буде відповідати за те, щоб припинення вогню дотримувалося. Приблизно по лінії, яку ми маємо зараз, а потім почнуться дискусії про території.

Про це сказав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

За його словами, слід розуміти, що:

в цілому на території, які захопила Росія, жодних можливостей впливу немає;

гарантій безпеки немає, Європа може надати лише мінімальні у вигляді миротворчих контингентів, це лише певний елемент стримування;

американці не постачають нам певні види озброєнь, про що вони домовляються зараз з РФ;

можливий тиск в сенсі обмеження наших Сил оборони;

може йтися і про демілітаризовану зону тощо.

"Довкола цього можуть бути переговори. Але в цих переговорах, очевидно, будуть компроміси, які нашим суспільством сприйматимуться як поступки Росії", - завершив він.

Раніше військовий експерт Петро Черник висловив думку про те, що очільник Кремля Володимир Путін відмовиться йти на мирну угоду та 30-денне припинення вогню.

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