"Будуть серйозні наслідки": Франція пригрозила Росії щодо "будь-якого вторгнення" до України

"Будуть серйозні наслідки": Франція пригрозила Росії щодо "будь-якого вторгнення" до України

Очільник МЗС Франції наголосив, що Росія має використати свій вплив, аби допомогти вирішити кризу у Білорусі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що будь-яке вторгнення Росії в Україну "приведе до надзвичайно серйозних наслідків".

Про це пише Bloomberg.

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"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до надзвичайно серйозних наслідків", - сказав очільник МЗС Франції.

Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що слід "знайти спосіб працювати разом", незважаючи на "авторитарні тенденції" президента РФ Володимира Путіна, які стали надто помітними останніми місяцями.

За словами міністра, Росія має використати свій вплив, аби допомогти вирішити кризу у Білорусі, а не ускладнювати ситуацію.

Нагадємо, Росія знову стягнула свою військову техніку до кордонів України. Передбачається, що повномасштабна атака Росії проти України запланована на кінець січня або початок лютого 22-го року. І вона, імовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, десантно-штурмові операції на Сході, висадки десанту в Одесі та Маріуполі, вторгнення меншого масштабу з боку Білорусі.

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