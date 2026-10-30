ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
3 хв

Будинок за ціною в 5 разів нижчою за ринкову і не тільки: ЗМІ розібрались, що не так із деклараціями Юрія Дорошенка

Юрій Дорошенко — начальник управління відновлення та розвитку дорожньої інфраструктури Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, у якого вже є підозра в збитках державі на 2 млн грн, тепер керує управлінням у держагентстві з відновлення доріг.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Будинок за ціною в 5 разів нижчою за ринкову і не тільки: ЗМІ розібрались, що не так із деклараціями Юрія Дорошенка

Про це пише видання "Факти«.

Журналісти зазирнули в декларації його родини, вивчили біографію та публічні відомості про кримінальне провадження. Результат: багато запитань до правоохоронних органів і до посадовців, які ухвалили рішення про його призначення.

Стовпчики, домашній арешт і нова посада

Юрій Дорошенко очолював комунальне підприємство, що ремонтує дороги Печерська. Потім став заступником директора «Київавтодору». У липні 2023 року прокуратура повідомила йому про підозру у службовій недбалості з тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 КК). За версією слідства, підприємство закупило обмежувальні стовпчики з нержавійки, висота яких не відповідала ДСТУ, а збитки сягнули майже 2 млн грн. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт із браслетом.

Журналісти акцентували, що це не завадило Дорошенку з 2025 року очолити управління відновлення та розвитку дорожньої інфраструктури у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Останній дохід там він отримав у вересні 2026-го. Вони вирішили подивитися, як живе родина дорожника.

На що купила авто його дружина

У декларації за 2019 рік з’явилося нове майно: Nissan Juke 2016 року за 364 500 грн. Власниця дружина Вікторія. Її дохід за весь рік становив 17 320 грн, і 7 000 з них були відсотками з вкладів. Це приблизно в 20 разів менше за вартість машини.

«Гаразд, може, платив чоловік? Тоді це має бути в декларації, а там про це нічого. До того ж за той самий рік Юрій примудрився збільшити власні й сімейні заощадження на 320 000 грн. Разом із ціною авто це 684 500 грн витрат. Дохід після податків: близько 684 800 грн. Тобто за рік родина витратила майже рівно стільки, скільки заробила. Збіг? Може бути. Але вимагає перевірки. Ах так, ще був Mitsubishi Lancer. З декларації він зник, а доходу від продажу ніхто не вказав», — пишуть вони.

Будинок з мансардою за ціною в 5 разів нижче ринкової

Зазначається, що 27 серпня 2020 року дружина Дорошенка купила будинок на Київщині. Двоповерховий, 108,8 кв. м, з мансардним дахом, металопластиковими вікнами, оздобленим фасадом і доглянутим подвір’ям (це видно на архівних кадрах Google Maps за 2019–2020 роки). Договір підтверджує й наявність комунікацій. Ділянка 577 кв. м додавалась у комплекті.

Журналісти дізнались, що ціна за договором: 450 000 грн за будинок і 50 000 грн за землю. У доларах це близько 18,3 тисячі. Тобто 4 136 грн за квадратний метр будинку. Соткa землі коштувала 8 666 грн.

Для порівняння: за архівними даними, вересні 2020 року середня ціна квадратного метра нерухомості у Києво-Святошинському (нині Бучанському) районі становила близько 22 600 грн, а сотка землі в березні 2020-го близько 53 000 грн. Якщо порахувати за такими цінами, виходить орієнтовно:

  • будинок: ~2,46 млн грн;

  • ділянка: ~306 тис. грн;

  • разом: ~2,77 млн грн, або понад 100 тисяч доларів.

За їхніми підрахунками, виходить, що це у 5,5 раза більше, ніж у договорі. Звісно, середні ціни по району не дорівнюють ціні конкретного будинку в конкретному селі.

«Але розрив настільки великий, що його варто пояснити. Занижена вартість в угоді може містити ознаки кримінального правопорушення, і тут уже слово за правоохоронцями», — пишуть вони.

Звідки гроші на цей будинок

Важливо, що у 2020 році Юрій задекларував 1 334 790 грн доходу, після податків близько 1 067 800 грн. Дружина заробила 55 931 грн. На будинок, ділянку та приріст заощаджень пішло 620 000 грн, тобто близько 58% чистого доходу чоловіка.

«Те, що сім’я витратила понад половину річного доходу, виглядає аномально. А те, що купівлю оформили на дружину з мізерним доходом, лише додає запитань. Які, сподіваємось, найближчим часом НАБУ та НАЗК поставлять Юрію Дорошенку», — додали у виданні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie