Будинок за ціною в 5 разів нижчою за ринкову і не тільки: ЗМІ розібрались, що не так із деклараціями Юрія Дорошенка

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Про це пише видання "Факти«.

Журналісти зазирнули в декларації його родини, вивчили біографію та публічні відомості про кримінальне провадження. Результат: багато запитань до правоохоронних органів і до посадовців, які ухвалили рішення про його призначення.

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Стовпчики, домашній арешт і нова посада

Юрій Дорошенко очолював комунальне підприємство, що ремонтує дороги Печерська. Потім став заступником директора «Київавтодору». У липні 2023 року прокуратура повідомила йому про підозру у службовій недбалості з тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 КК). За версією слідства, підприємство закупило обмежувальні стовпчики з нержавійки, висота яких не відповідала ДСТУ, а збитки сягнули майже 2 млн грн. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт із браслетом.

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Журналісти акцентували, що це не завадило Дорошенку з 2025 року очолити управління відновлення та розвитку дорожньої інфраструктури у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Останній дохід там він отримав у вересні 2026-го. Вони вирішили подивитися, як живе родина дорожника.

На що купила авто його дружина

У декларації за 2019 рік з’явилося нове майно: Nissan Juke 2016 року за 364 500 грн. Власниця дружина Вікторія. Її дохід за весь рік становив 17 320 грн, і 7 000 з них були відсотками з вкладів. Це приблизно в 20 разів менше за вартість машини.

«Гаразд, може, платив чоловік? Тоді це має бути в декларації, а там про це нічого. До того ж за той самий рік Юрій примудрився збільшити власні й сімейні заощадження на 320 000 грн. Разом із ціною авто це 684 500 грн витрат. Дохід після податків: близько 684 800 грн. Тобто за рік родина витратила майже рівно стільки, скільки заробила. Збіг? Може бути. Але вимагає перевірки. Ах так, ще був Mitsubishi Lancer. З декларації він зник, а доходу від продажу ніхто не вказав», — пишуть вони.

Будинок з мансардою за ціною в 5 разів нижче ринкової

Зазначається, що 27 серпня 2020 року дружина Дорошенка купила будинок на Київщині. Двоповерховий, 108,8 кв. м, з мансардним дахом, металопластиковими вікнами, оздобленим фасадом і доглянутим подвір’ям (це видно на архівних кадрах Google Maps за 2019–2020 роки). Договір підтверджує й наявність комунікацій. Ділянка 577 кв. м додавалась у комплекті.

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Журналісти дізнались, що ціна за договором: 450 000 грн за будинок і 50 000 грн за землю. У доларах це близько 18,3 тисячі. Тобто 4 136 грн за квадратний метр будинку. Соткa землі коштувала 8 666 грн.

Для порівняння: за архівними даними, вересні 2020 року середня ціна квадратного метра нерухомості у Києво-Святошинському (нині Бучанському) районі становила близько 22 600 грн, а сотка землі в березні 2020-го близько 53 000 грн. Якщо порахувати за такими цінами, виходить орієнтовно:

будинок: ~2,46 млн грн;

ділянка: ~306 тис. грн;

разом: ~2,77 млн грн, або понад 100 тисяч доларів.

За їхніми підрахунками, виходить, що це у 5,5 раза більше, ніж у договорі. Звісно, середні ціни по району не дорівнюють ціні конкретного будинку в конкретному селі.

«Але розрив настільки великий, що його варто пояснити. Занижена вартість в угоді може містити ознаки кримінального правопорушення, і тут уже слово за правоохоронцями», — пишуть вони.

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Звідки гроші на цей будинок

Важливо, що у 2020 році Юрій задекларував 1 334 790 грн доходу, після податків близько 1 067 800 грн. Дружина заробила 55 931 грн. На будинок, ділянку та приріст заощаджень пішло 620 000 грн, тобто близько 58% чистого доходу чоловіка.

«Те, що сім’я витратила понад половину річного доходу, виглядає аномально. А те, що купівлю оформили на дружину з мізерним доходом, лише додає запитань. Які, сподіваємось, найближчим часом НАБУ та НАЗК поставлять Юрію Дорошенку», — додали у виданні.

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