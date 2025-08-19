"Буфер між Росією та Європою": Трамп прокоментував стратегічну роль України

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у своїх коментарях щодо України назвав її “своєрідним буфером між Росією та рештою Європи”. За його словами, “все складалося добре, поки не втрутився Байден”.

Про це він розповів в ефірі Fox News.

“Байден дав Україні 100 мільярдів доларів одразу. Я їм нічого не даю, знаєте, не знаю, чи ви це знаєте. Але відколи я на посаді, ми не платимо”, — зазначив Трамп.

Він також розповів про укладену ним угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною, яка, за його словами, перевищує 350 мільярдів доларів.

Трамп підкреслив, що Україна добре поставилася до цієї угоди: “У них чудові рідкісноземельні метали, одні з найкращих у світі. Ми взяли набагато більше, ніж 350 мільярдів, і вони чудово до цього поставилися”."

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що “Україна отримає багато землі”, очевидно, маючи на увазі результати переговорів з РФ про так званий “обмін територіями”.