"Буфер між Росією та Європою": Трамп прокоментував стратегічну роль України
Дональд Трамп розповів про стратегічну роль України як “буфера між Росією та Європою”. Він також прокоментував свої угоди з українськими рідкісноземельними металами.
Президент США Дональд Трамп у своїх коментарях щодо України назвав її “своєрідним буфером між Росією та рештою Європи”. За його словами, “все складалося добре, поки не втрутився Байден”.
Про це він розповів в ефірі Fox News.
“Байден дав Україні 100 мільярдів доларів одразу. Я їм нічого не даю, знаєте, не знаю, чи ви це знаєте. Але відколи я на посаді, ми не платимо”, — зазначив Трамп.
Він також розповів про укладену ним угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною, яка, за його словами, перевищує 350 мільярдів доларів.
Трамп підкреслив, що Україна добре поставилася до цієї угоди: “У них чудові рідкісноземельні метали, одні з найкращих у світі. Ми взяли набагато більше, ніж 350 мільярдів, і вони чудово до цього поставилися”."
Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що “Україна отримає багато землі”, очевидно, маючи на увазі результати переговорів з РФ про так званий “обмін територіями”.