ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
609
Час на прочитання
1 хв

"Буфер між Росією та Європою": Трамп прокоментував стратегічну роль України

Дональд Трамп розповів про стратегічну роль України як “буфера між Росією та Європою”. Він також прокоментував свої угоди з українськими рідкісноземельними металами.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у своїх коментарях щодо України назвав її “своєрідним буфером між Росією та рештою Європи”. За його словами, “все складалося добре, поки не втрутився Байден”.

Про це він розповів в ефірі Fox News.

“Байден дав Україні 100 мільярдів доларів одразу. Я їм нічого не даю, знаєте, не знаю, чи ви це знаєте. Але відколи я на посаді, ми не платимо”, — зазначив Трамп.

Він також розповів про укладену ним угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною, яка, за його словами, перевищує 350 мільярдів доларів.

Трамп підкреслив, що Україна добре поставилася до цієї угоди: “У них чудові рідкісноземельні метали, одні з найкращих у світі. Ми взяли набагато більше, ніж 350 мільярдів, і вони чудово до цього поставилися”."

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що “Україна отримає багато землі”, очевидно, маючи на увазі результати переговорів з РФ про так званий “обмін територіями”.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie