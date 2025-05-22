Буферна зона з Росією: у МЗС України вказали на можливе її розташування

Курська операція ЗСУ / © ТСН.ua

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Буферна зона між Росією та Україною, про яку 22 травня заявив президент РФ Володимир Путін, може бути розташована лише на території держави-агресорки.

На цьому наголосив речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи висловлювання російського президента.

«На території Росії може бути буферна зона, саме для цього Україна від минулого року проводить там Курську операцію», — зауважив він.

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Речник українського зовнішньополітичного відомства назвав висловлювання Путіна про необхідність створення «буферної зони» на території України «дуже показовими» за умов, коли Сполучені Штати, європейські партнери та Україна закликають до повного і тривалого припинення вогню на 30 днів і більше.

«Ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою до мирних зусиль зараз, і саме на них треба посилювати тиск, щоб примушувати Путіна і Росію до миру, до повного тривалого припинення вогню», — зазначив Георгій Тихий.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в мережі Х теж наголосив на тому, що нові агресивні заяви російського президента «чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств».

«На нього [президента РФ Володимира Путіна] потрібно чинити більший тиск, щоб припинити цю війну», — написав український міністр.

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Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін оголосив про ухвалене рішення щодо створення так званої «буферної зони безпеки» вздовж українсько-російського кордону. Згодом російські пропагандисти уточнили, що йдеться про українські області, які межують з РФ на північному-сході — Чернігівську, Сумську та Харківську.

Нагадаємо, під час поїздки Володимира Путіна до Курська один з місцевих чиновників закликав до захоплення українського міста Суми. Російський диктатор не заперечив.