"Розібрався у нюансах": Кулеба розповів, що його вразило у президенті Макроні

Президент Франції Еммануель Макрон, який 8 лютого зустрічався із українським колегою Володимиром Зеленським в Києві, досить обізнаний у проблематиці Донбасу.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба 9 лютого.

Крім того, Кулеба наголосив, що Макрон нічого не нав'язував на зустрічі із Зеленським.

"Питання відмови України від євроатлантичних прагнень вчора не порушувалося. Щодо вислову про критичність найближчих днів, він як досвідчений політик має свої відчуття ситуації після розмови із Путіним та Зеленським, але зараз не треба категорично прив'язуватися до конкретних календарних речей, треба планово працювати. Розмова вчора була між президентами дуже конкретна, але, запевняю вас, що жодних зрад не відбулося і не могло відбутися", - розповів голова МОЗ.

Натомість, він каже, що його вразила обізнаність Макрона у проблематиці Донбасу.

"Що мене особисто вразило у президенті Макроні - наскільки він за останній час глибоко розібрався у всіх нюансах ТКГ і того, що потрібно зробити, аби розблокувати роботу в ній. Це є свідченням того, що він глибоко ознайомився з цією проблематикою і щиро намагається знайти рішення", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон прибув до Києва для переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Головні тези виступів Зеленського та Макрона перед журналістами, читайте тут.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.