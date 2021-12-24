Була лише одна спроба цього року - Єрмак про дзвінки Зеленського до Путіна

Була лише одна спроба цього року - Єрмак про дзвінки Зеленського до Путіна

Єрмак повідомив, що перемовини з РФ ведуться постійно.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, чи були цьогоріч спроби Володимира Зеленського подзвонити до президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Про це він повідомив "Фокусу".

Також читайте Єрмак анонсував перемовини із кремлівським куратором Донбасу

За його словами, голова української держави цього року намагався один раз подзвонити до Путіна, однак тоді розмова не відбулася. З яких причин - голова ОП не повідомив.

"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають і готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт", – заявив Єрмак.

Також Єрмак додав, що переговори з Росією ведуться постійно, комунікація відбувається в межах "нормандського формату". "Як Ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в "нормандському форматі". Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються в ТКГ", - уточнив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали умову, за якої може відбутися розмова Зеленського із Путіним.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.