Була лише одна спроба цього року - Єрмак про дзвінки Зеленського до Путіна

Єрмак повідомив, що перемовини з РФ ведуться постійно.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, чи були цьогоріч спроби Володимира Зеленського подзвонити до президента країни-агресорки Володимира Путіна.
Про це він повідомив "Фокусу".
За його словами, голова української держави цього року намагався один раз подзвонити до Путіна, однак тоді розмова не відбулася. З яких причин - голова ОП не повідомив.
"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають і готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт", – заявив Єрмак.
Також Єрмак додав, що переговори з Росією ведуться постійно, комунікація відбувається в межах "нормандського формату". "Як Ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в "нормандському форматі". Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються в ТКГ", - уточнив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, в Офісі президента назвали умову, за якої може відбутися розмова Зеленського із Путіним.
Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".
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