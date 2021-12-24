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Була лише одна спроба цього року - Єрмак про дзвінки Зеленського до Путіна

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Була лише одна спроба цього року - Єрмак про дзвінки Зеленського до Путіна

УНІАН

Єрмак повідомив, що перемовини з РФ ведуться постійно.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, чи були цьогоріч спроби Володимира Зеленського подзвонити до президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Про це він повідомив "Фокусу".

За його словами, голова української держави цього року намагався один раз подзвонити до Путіна, однак тоді розмова не відбулася. З яких причин - голова ОП не повідомив.

"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають і готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт", – заявив Єрмак.

Також Єрмак додав, що переговори з Росією ведуться постійно, комунікація відбувається в межах "нормандського формату".  "Як Ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в "нормандському форматі". Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються в ТКГ", - уточнив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали умову, за якої може відбутися розмова Зеленського із Путіним.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".

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