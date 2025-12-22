- Дата публікації
Бульбашка Путіна: чому диктатор щиро вірить у перемогу — FT назвало причину
За інформацією FT, Путін перебуває в інформаційній бульбашці через фейкові звіти своїх генералів про «перемоги».
Російські генерали та спецслужби прикрашають доповіді про ситуацію на фронті для російського диктатора Володимира Путіна, тому він вірить, що Росія здатна швидко перемогти Україну.
Про це йдеться у статті Financial Times.
За словми західних чиновників, з якими говорили журналісти видання, Путін під впливом фейкової інформації, що надходить від військового командування РФ, відмовляється піти на вигідні йому умови завершення війни, які пропонує Трамп.
У виданні стверджують, що російські військові та служби безпеки регулярно «підсовують» диктаторові зведення, в яких завищуються дані про втрати в Україні та применшуються тактичні невдачі РФ. Такі оптимістично дані змушують Путіна вірити, що він може виграти війну.
Зокрема, вже місяць російські генерали безперервно брешуть, що їхня армія захопила місто Куп’янськ у Харківській області.
FT припускає, що така дезінформація впливає на рішення Путіна не укладати мирну угоду, яку пропонують США
За інформацією видання, відповідальним за інформування Путіна про війну, є начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов. І таку брехню критикують навіть російські Z-блогери, які підтримують агресію РФ проти України.
Нагадаємо, головком Сирський розповів, хто насправді зараз контролює Куп’янськ і Покровськ.