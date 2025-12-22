FT розкрило, як спецслужби РФ малюють Путіну паралельну реальність / © Associated Press

Російські генерали та спецслужби прикрашають доповіді про ситуацію на фронті для російського диктатора Володимира Путіна, тому він вірить, що Росія здатна швидко перемогти Україну.

Про це йдеться у статті Financial Times.

За словми західних чиновників, з якими говорили журналісти видання, Путін під впливом фейкової інформації, що надходить від військового командування РФ, відмовляється піти на вигідні йому умови завершення війни, які пропонує Трамп.

У виданні стверджують, що російські військові та служби безпеки регулярно «підсовують» диктаторові зведення, в яких завищуються дані про втрати в Україні та применшуються тактичні невдачі РФ. Такі оптимістично дані змушують Путіна вірити, що він може виграти війну.

Зокрема, вже місяць російські генерали безперервно брешуть, що їхня армія захопила місто Куп’янськ у Харківській області.

FT припускає, що така дезінформація впливає на рішення Путіна не укладати мирну угоду, яку пропонують США

За інформацією видання, відповідальним за інформування Путіна про війну, є начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов. І таку брехню критикують навіть російські Z-блогери, які підтримують агресію РФ проти України.

Нагадаємо, головком Сирський розповів, хто насправді зараз контролює Куп’янськ і Покровськ.