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Були звичайними людьми, а опинилися під "софітами": Корнієнко пояснив, чому "слуги народу" потрапляють у скандали

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Були звичайними людьми, а опинилися під "софітами": Корнієнко пояснив, чому "слуги народу" потрапляють у скандали

УНІАН

До приходу до влади більшості нардепів не доводилося бути під постійною увагою медіа.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко каже, що нардепи зі "Слуги народу" періодично потрапляють у скандали через відсутність політичного досвіду до приходу до влади та невмінням більшості поводитися під постійною увагою ЗМІ.

Про це Корнієнко пояснив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Якщо сказати на своєму прикладі і на прикладі ще багатьох колег, які встигли втрапити в скандали, ще коли рейтинги були вище і була довіра більша - ми потрапили в політику з нуля, ми не були політиками", - пояснив Корнієнко.

За його словами, ще однією причиною таких скандалів є те, що до приходу до влади більшості нардепів не доводилося бути під постійною увагою медіа і вони не були відомими. А після здобуття мандату вони потрапили під цілодобову увагу медіа.

"Більше того, значна частина із нас не була відомими людьми, ми були звичайними людьми, у яких кількасот, може, пару тисяч друзів на Facebook. І коли ти раптово потрапляєш під софіти і під цілодобову увагу медіа, в тебе просто немає навички так себе поводити. Тому ти якісь речі робиш так, як ти раніше робив, починаєш на робочому місці в залі щось робити", - зазначив Корнієнко.

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