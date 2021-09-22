"Було моторошно": Шефір після обстрілу його автівки дав перший коментар

"Було моторошно": Шефір після обстрілу його автівки дав перший коментар

Шефір каже, що його водій поводився героїчно.

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір, чию автівку обстріляли вранці невідомі і тяжко поранили водія, вперше прокоментував сьогоднішній замах на нього. Він зізнався, що було моторошно.

Про це він сказав під час брифінгу в МВС.

"Не розумію причин. Розумію, що їхали, пролунали постріли, поранили водія. Водій молодець: поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трохи. Було моторошно. Тут же я подзвонив до поліції, міністра МВС, повідомив куди слід. Правоохоронні органи зреагували дуже оперативно... Водій поводився героїчно. Відчуття не з приємних", - сказав Шефір.

Він додав, що "швидку" зупиняли під час руху, аби попросити допомоги. Помічник президента також спростував чутки, що нібито замах на нього міг стати результатом конфліктів всередині команди Зеленського. За його словами, замах було скоєно з метою залякування "вищих ешелонів влади".

"Бачив різні версії. Жодних конфліктів в нашій команді немає", - сказав Шефір.

Нагадаємо, в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .

В автомобіль влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

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Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що напад на Шефіра міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими почав президент Володимир Зеленський.

Водночас сам президент Володимир Зеленський заявив, що "передавати йому привіт пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість".

Щодо мотивів злочину, експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив - треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та "рішал". Перший помічник Сергій Шефір, очевидно, мав вплив на ситуацію із державним бюджетом України. І його певні рішення могли не сподобатися.

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